Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северный

Современная детско-взрослая поликлиника откроется после реконструкции в районе Северный уже этой осенью. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в ходже работ был отремонтирован фасад здания, выполнена замена всех инженерных систем и лифтов, сделана современная навигация и пандусы.

Градоначальник отметил, что в медучреждении работают филиалы консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 6 и детской городской поликлиники № 125.

«Поликлиника оснащена новым оборудованием: маммографом, цифровыми рентгенами, аппаратами УЗИ и ЛОР-комбайнами. Благодаря этому врачам доступны современные виды диагностики», - написал Собянин.

Он добавил, что медучреждение сможет принимать больше 1,5 тысячи пациентов в смену.

Ранее Собянин заявил, что в Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».