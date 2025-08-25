В Москве начался сильный дождь

В столичном регионе начался сильный дождь во второй половине дня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, интенсивные осадки отмечаются в центре города, а также на востоке, юго-западе, юге, юго-востоке и в прилегающих по этим направлениям районах Подмосковья.

В Гидрометцентре РФ отметили, что осадки будут продолжаться до вечера. Столбики термометров будут держаться на отметке в 17 — 19°C.

С четверга, по данным метеорологов, циклон будет перемещаться на восток, уступая место гребню из субтропиков. Помимо этого, с юго-запада начнут распространяться теплые воздушные массы.

При этом к концу недели юго-западные воздушные потоки принесут в центр Европейской России потепление.

До этого ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода в столичном регионе в ближайшее время меняться не будет — до конца августа будет холодно и дождливо, на скорое возвращение тепла можно не рассчитывать. По ее словам, редкий день обойдется без осадков, но их интенсивность не будет значительной.