Ведущие компании Москвы предложат вакансии соискателям с инвалидностью

Ведущие работодатели Москвы предложат вакансии соискателям с инвалидностью в рамках встречи "Хочу работать", которая состоится в специализированном центре занятости "Моя карьера". Об этом заявил глава службы занятости населения города Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

© пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

"Мы помогаем соискателям с особыми потребностями напрямую познакомиться с работодателями из разных отраслей и подобрать востребованную вакансию, а компаниям – найти квалифицированных специалистов на квотируемые рабочие места", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Он напомнил, что подобные встречи проводятся уже восьмой год подряд. Всего гражданам будет предложено свыше 100 вакансий от более 20 работодателей Москвы, включая АНО "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание", Федеральную службу охраны Российской Федерации, а также технологические компании, производственные концерны и организации социальной сферы.

Участникам предложат вакансии инженеров, специалистов из сферы юриспруденции и менеджмента. Например, общество "Знание" ищет корпоративного юриста и менеджера проектов, а одна из технологических компаний – электромонтера, слесаря-сантехника и мастера энергетического участка.

Некоторые организации также ждут бизнес-ассистентов, сметчиков и аудиторов, а крупные IT-компании и разработчики программного обеспечения предлагают вакансии системных аналитиков, консультантов, программистов платформы 1С, а также сетевых инженеров.

Кроме того, соискателям предложат позиции инженеров-проектировщиков, конструкторов и электронщиков. Сетевые рестораны ищут поваров, пекарей, бариста и менеджеров, одна из розничных сетей ждет предложений от мерчандайзеров и кассиров.

Также соискателям предложат вакансии техника по обслуживанию домов или слесаря аварийно-восстановительных работ. В частности, москвичка Ирина Михалева поделилась, что в ходе одной из встреч смогла найти себе вакансию.

"Мне предложили ответственную должность в одном из образовательных учреждений столицы. Это не просто работа – это признание и новая жизнь", – рассказала она.

Участники мероприятия получат рекомендации о том, как улучшить резюме, подготовится к собеседованию и получить консультацию от юриста. Также граждане узнают о возможности получить новую профессию или повысить квалификацию. Например, на встрече состоится мастер-класс на тему "Собеседование без барьеров: как подготовиться и уверенно презентовать себя".

Мероприятие "Хочу работать" пройдет 27 августа с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Сергия Радонежского, дом № 1, строение № 1. Для участия необходима предварительная регистрация.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что в России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, однако она пока остается на историческом минимуме. По словам российского лидера, в начале года численность занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения работников составляла около 98 тысяч человек, на конец июня – 153 тысячи, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тысяч.