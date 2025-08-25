Собянин: центры госуслуг продолжают развивать лучшие сервисы

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума столичного правительства поручил продолжить работу по повышению качества и сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сегодня в столице 139 центров госуслуг, включая восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ. История создания современных центров берет начало в 2011 году, когда заработал первый офис в московском районе Лефортово. Сейчас горожанам доступно около семи тысяч окон приема, в офисах трудятся более десяти тысяч сотрудников.

— «Мои документы» заменили свыше 1,2 тысячи приемных различных органов власти, — отметил мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

Сотрудники офисов «Мои документы» не просто решают вопросы жителей столицы, а стараются найти к каждому индивидуальный подход.

— Искренний сервис — отличительная черта московских центров госуслуг, в основе которого лежит принцип «человек на первом месте», — подчеркнули в столичной мэрии.

С 2011 года количество предоставляемых услуг увеличилось более чем втрое — со 100 до свыше 300. Практически все их можно получить по экстерриториальному принципу. В 2024 году московские центры оказали более 15 миллионов услуг. Постоянно расширяется перечень предоставляемых услуг, внедряются новые сервисы. Почти год жители получают информацию о ходе и результате предоставления госуслуг в личном кабинете на портале mos.ru и по электронной почте. В июне 2025 года начался проект по уведомлению заявителей в соцсети «ВКонтакте».