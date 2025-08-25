Синоптик Ильин: в Москве в выходные потеплеет до +22 °С

К концу текущей недели в Москву придёт хороший тёплый фронт, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Сегодня во второй половине дня без кратковременных дождей не обойдётся. Что касается температуры воздуха, в Москве ожидается до +16 °С», — рассказал он.

На вторник и среду в прогнозе также имеются осадки, при этом во вторник местами они будут усиливаться до умеренных дождей, заметил эксперт.

«Температура в эти дни будет составлять +15…+18 °С. В четверг ожидается потепление до +15…+20 °С, а с четверга на пятницу в Москву придёт хороший тёплый фронт», — поделился он.

Благодаря этому, температура с пятницы до воскресенья включительно будет составлять +17…+22 °С, продолжил Ильин.

«Четверг, скорее всего, без осадков. В пятницу ожидается небольшой дождь. В субботу и воскресенье без существенных осадков», — подытожил он.

