Осень опаздывает: синоптик Ильин рассказал о погоде на 1 сентября

К 1 сентября в столичном регионе станет теплее. Столбики термометров превысят отметку в плюс 20 градусов, а серьезных осадков не предвидится. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Уже к 30 августа воздух в столичном регионе прогреется до плюс 20–23 градусов, что значительно выше текущих температур, рассказал специалист.

— Это связано с тем, что к нам надвигаются теплые воздушные массы с Северной Атлантики. Не исключено, что этот фактор повлияет на потепление в столичном регионе, — заверил Ильин.

Поэтому теплая погода сохранится в Москве и 1 сентября, отметил эксперт.

— Столбики термометров достигнут плюс 20 градусов. Но в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Затем в обед немного распогодится, но к вечеру местами снова может пройти кратковременный дождь. При этом температура воздуха сохранится в пределах плюс 20–22 градусов, а облачность будет несущественная, — пояснил Ильин.

Далее в первых числах сентября москвичей ожидает приятная погода с минимальным количеством осадков, заверил синоптик.

— В первые дни сентября столбики термометров могут превысить отметку в плюс 20 градусов. Период тепла с такой температурой воздуха может продолжаться от 10 до 14 дней. И не исключено, что во второй половине сентября в отдельные дни столбики термометров тоже достигнут 20–25 градусов, — сообщил специалист.

При этом характерных осадков, свойственных осени, в начале сентября ждать не стоит, отметил Ильин.

— Несмотря на то что 5 и 6 сентября могут пройти продолжительные дожди, они не будут интенсивными. Только к середине первой декады можно будет говорить о серьезных дождях, — заключил синоптик.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что последняя неделя лета будет противоречивой. Если в первые рабочие дни будут идти дожди, то ближе к выходным выглянет солнце и заметно потеплеет.