Собянин: Медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в ЧП в «Детском мире»

Все оперативные службы работают на месте ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Мэр подтвердил, что в результате инцидента есть погибший и пострадавшие. Собянин выразил соболезнования семье погибшего мужчины.

Глава столицы также отметил, что СК устанавливает причину произошедшего. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за технической неисправности оборудования.

— Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В воскресенье, 24 августа, на третьем этаже Центрального детского магазина взорвался баллон. СМИ сообщили, что в результате пострадали два человека. Впоследствии стало известно, что пострадавший мужчина скончался.