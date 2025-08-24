Собянин выразил оболезнования близким погибшего из-за ЧП в ЦДМ

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил оболезнования близким погибшего в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке. Об этом Собянин написал в своём Telegram-канале. «Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим», - написал Собянин. Как сообщил Собянин, следственные органы выясняют причину инцидента. По предварительной информации, произошедшее могло быть вызвано технической неисправностью оборудования. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города, отметил мэр. В свою очередь в московской Госавтоинспекции сообщили, что из-за ЧП в ЦДМ движение на Лубянской площади ограничено. Ранее сообщалось, что в Москве при взрыве в ЦДМ погиб один человек, напоминает НСН.