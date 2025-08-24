Вильфанд заявил, что в Москве не будет бархатного сезона

Из-за холодных ночей в этом году не стоит ждать бархатного сезона в Москве. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

© Российская Газета

Синоптик пояснил, что это такое время, когда температура воды и воздуха становится приблизительно одинаковой.

Ночные температуры в столице сейчас опускаются ниже плюс 10 градусов, поэтому вода быстро остывает, сказал он.

Между тем, и по-настоящему летней погоды в предстоящую заключительную неделю августа в Москве не будет, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишкове.

По его словам, время от времени будут идти дожди, в ночные часы ожидается - не выше +6…+11 градусов, а днем - всего +12…+17, что соответствует климатическим показателям сентября.