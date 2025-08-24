Синоптики сообщили о дождливой и прохладной погоде в Москве 24 августа

В воскресенье, 24 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность, весь день будет идти дождь.

© Вечерняя Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 14–18 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–16 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

В последнюю неделю лета в Москве ситуация с погодой будет неоднозначной. Если ее начало будет дождливым, то конец может с некоторой вероятностью удивить теплом и солнцем. Подробнее о погоде в столице на последней неделе августа «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Столбики термометров до конца лета поднимутся максимум до плюс 22 градусов. Прогнозом погоды на вторую половину августа с «ВМ» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.