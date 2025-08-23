Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Несколькими часами ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Пушкинском районе города силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Глава Петербурга уточнил, что дрон уничтожили «на безопасном удалении от жилых строений». При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, отметил Беглов.

Позже губернатор заявил о ликвидации еще одного беспилотника в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По словам чиновника, при налете дрона никто не пострадал. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.