День рождения панды Катюши вызвал ажиотаж у посетителей Московского зоопарка

День рождения панды Катюши вызвал ажиотаж среди посетителей Московского зоопарка.

К павильону, где содержится панда, выстроились очереди. Иногда из-за попыток подобраться к нему поближе случаются перепалки. Видео с места событий публикует ТАСС.

В честь дня рождения панды гостей ожидают красочное китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты и показ фильма «Первая в России», посвященного Катюше. В течение всей недели панду будут радовать подарками: киперы изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт.

Сотрудники зоосада постоянно следят за жизнью семейства панд и их комфортом. 23 апреля панда Диндин решила, что ее дочь уже достаточно взрослая для самостоятельной жизни. В природе панды заботятся о потомстве до исполнения ему двух лет, а 24 апреля Катюше исполнился один год и восемь месяцев. Диндин долго кормила своего малыша молоком, обучала базовым навыкам, приучала к бамбуку и другим продуктам. Сейчас первая панда, которая родилась в Москве, питается, как взрослая: ест бамбук, морковь, яблоки, батат и специальные панда-кейки.