Москвичам напомнили о перекрытиях на набережных в центре столицы 24 августа

Движение на нескольких набережных в центре Москвы будет временно перекрыто в воскресенье, 24 августа, в связи с проведением полумарафона «Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Движение в городе временно ограничено. Так, до 14:30 перекрыта улица Лужники от дома 9, строение 6 по Новолужнецкому проезду до Лужнецкой набережной, а также сама Лужнецкая набережная.

До 13:00 действуют ограничения на ряде центральных набережных. До 11:15 движение закрыто в Костомаровском переулке и на Костомаровском мосту в область. До 12:00 ограничен проезд по Малому Устьинскому мосту.

Кроме того, на всех перечисленных участках запрещена парковка.

— Будьте внимательны и стройте маршрут заранее, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В период с 20 августа по 1 сентября в связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» также вводятся временные ограничения движения в районе Красной площади.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каждый житель столицы может направить свои предложения по улучшению транспортной ситуации куратору ЦОДД. Он подчеркнул, что эффективное взаимодействие с горожанами позволяет делать движение на улицах удобнее и безопаснее.