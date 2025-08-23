В Москве проходит первый фестиваль электротранспорта

Электротранспорт захватывает Москву: сегодня в столице стартовал первый фестиваль электромобилей. "Теслы", "Сяоми" и десятки других электрокаров проехали по Садовому кольцу, демонстрируя возможности транспорта нового поколения. Такие машины едут тише, их ход плавнее, чем у обычных авто. По официальным данным, сейчас в Москве более 17 тысяч электромобилей, и эта цифра только растет. Незадолго до заезда корреспондент "РГ" пообщался с водителями электроавто.

© Российская Газета

Перед заездом электромобили выстроились в стройную, длинную цепочку в три ряда до середины улицы. Торжественно проехать по Садовому прибыли, кажется, десятки автомобилистов. Часто машина - "семейное" имущество, и многие здесь с семьями, с детьми, кто-то привез питомцев.

"Пришла пора заменить машину, выбор пал на наиболее развитый транспорт в Москве - электромобиль, - рассказал Дмитрий Кулик, приехавший на заезд с супругой. Он владелец внедорожника Leopard-3 с полным приводом. - После покупки были в приятном шоке, машина вместительная, очень эргономичная и удобная. Настоящий транспорт нового поколения: экологичная, экономичная, динамичная!"

"Очень нравится водить такую: когда впервые сел, оказалась суперкомфортной. Так на ней из автосалона и уехали, - поделился Юрий Лудан, водитель электро-модели Honda NS-1. Сегодня он на заезде с супругой Юлией. - Я за рулем с 1980 года, успел "порулить" и легковые авто, и грузовые, даже шестиметровый БЕЛАЗ. Электромобиль для личного пользования - удобнее всего, отлично ведет себя на дороге. У него иначе расположен центр тяжести, на поворотах машину не сносит, управлять тоже легко. За рулем истинное удовольствие!".

Приезжают на заезд и с друзьями, целыми компаниями, связанными общим интересом. Именно так познакомился с новыми товарищами Глеб Пауль: они жили в одном поселке, но не общались, пока не "дошло до зарядки".

"Когда есть своя зарядная станция, особенно в частном доме, выходит очень дешево, - рассказал он. - Езжу на работу каждый день, больше сотни километров в обе стороны - меньше ста рублей. Спонтанно, на самом деле, решил купить электромобиль: пришел, увидел, захотел попробовать новые технологии. "Вписался" в авантюру, и не пожалел".

Чуть дальше авто Глеба стоит "ноу-хау" Владимира Романова - самодельный электромобиль, сделанный на базе авто 1978 года. В нем заменена "начинка", вместо двигателя внутреннего сгорания вставлена электроника.

"Год подбирали запчасти, настраивали в гараже, - пояснил Владимир. - Мне подарили "каркас", решил из этого раритета сделать электрокар. Эксперимент прошел успешно, ездит неплохо. Хватает, правда, только на 60 километров, но на дистанции тянет. Даже обслуживать не нужно, разве что менять фильтры. Ну, и ГАИ никак не может дать нам статус электромобиля, но с этим работаем".

Хотя суперавто Владимира - простой эксперимент, главный принцип электрокара удалось сохранить. Он не производит вредных выбросов, губительно влияющих на экологию Москвы. Некоторые выбирают электроавто именно по этой причине: сознательные горожане переживают за чистый воздух.

"Я раньше сдавал мусор на сортировочной станции, пока жил внутри Садового. Потом переехал в Раменки, там станций нет, а возить неудобно. Решил, можно сказать, поддержать экологию другим способом, - прокомментировал Георгий Благов. - Так вышло, что мой бизнес связан с доставкой электрокаров из Китая, я знаком с этой индустрией. Взял такую машину и себе, сейчас у меня уже вторая, Robocar. Многие говорят, электромобиль небезопасен: мощность большая, автопилотом сложно пользоваться. Но я другого мнения - если водить с умом, то эти функции безопасности только на руку".

Автопилот в электрокарах действительно хвалят многие водители: если настроить правильно, то можно, например, стоять в пробке и заниматься своими делами. Или ехать по трассе, изредка контролируя авто на сложных участках. В недалеком будущем эта функция будет и в электробусах, которые уже сейчас стоят в ожидании заезда. "Электробусы не влияют на экологию и обеспечивают самый высокий уровень комфорта в поездках.

Поэтому все больше людей выбирают электротранспорт: в этом году количество поездок достигло одного миллиона в сутки, а с 2018 года их общее количество приблизилось к 770 миллионам" - комментирует последнюю статистику заммэра Москвы Максим Ликсутов. На данный момент электробусы составляют четверть столичного автобусного парка, их более 2,4 тысячи. По словам мэра столицы Сергея Собянина, к 2030 году появится еще больше - будет поставлено 3,9 тысячи электробусов. "Таким образом, наш наземный городской транспорт практически полностью перейдет на электрическую тягу", - отмечает мэр.

Но не только электробусы поддерживают экологию столицы: практически весь транспорт нового поколения не производит выхлопов. Электромобили, сеть метро, МЦК и МЦД, новые трамваи, даже электрические речные суда, - все эти виды московского транспорта полностью безопасны для среды. Каждый новый владелец электромобиля не только обретает удобное, эргономичное и экономичное авто, но и вносит вклад в поддержку экологии города. А фестивали электротранспорта вскоре станут традицией, как, например, велофестивали, уверены москвичи.