Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

В начале сентября в Москве начнется период бабьего лета, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РБК.

Ранее Вильфанд сообщил, что бабье лето, а именно потепление до +20°…25°, возможно в самые разные периоды сентября, хотя чаще оно приходит в первой половине месяца.

«Бабье лето еще будет в Москве, конечно. Бабье лето — это характеристика высокой температуры воздуха, которая значительно превышает норму. Да, это прогнозируется в сентябре», — разъяснил синоптик.

По данным метеоролога, температура в столичном регионе в сентябре будет то повышаться, то понижаться. Именно такую неоднородную погоду принято называть «бабьим летом», пояснил специалист.

Вильфанд признал, что в настоящее время сложно дать точный прогноз, когда именно наступит бабье лето. Он пояснил, что синоптики назовут сроки за трое суток до наступления потепления.