Синоптик Леус спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал пасмурную погоду в Москве.

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, выходящего в районы Нижегородской области.

«В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, лишь на юге и востоке области пройдут дожди. При этом температурные показатели останутся в зоне осенних значений», — поделился Леус.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +17…+19 °С, по области +15…+20 °С. Ветер северный, 3—8 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве к следующим выходным.