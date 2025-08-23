Сергей Собянин: В Москве появилось два новых технопарка

В столице появилось два новых технопарка. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

© Mos.ru

В технопарке на Новомосковской улице находятся телевизионные студии, дикторские, монтажные, эфирный комплекс, а также офисы, коворкинг и коммерческие центры обработки данных. Ключевыми резидентами станут телевизионный канал, радиохолдинг и компании-разработчики программного обеспечения и аппаратных комплексов для телевидения и интернет-вещания.

«Еще один технопарк введен в эксплуатацию в Зеленограде. Там разместилось три лабораторных комплекса и три производственных корпуса. В них будут делать электронику, радиотехнику, а также создавать микро- и нанотехнологии», — отметил Мэр Москвы.

В столице открыто уже 47 технопарков, где трудятся более 74,8 тысячи человек. Они помогают развивать инновации и укрепляют позиции Москвы как центра передовых технологий.

К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров новых производственных и офисных пространств и привлечь около 475 миллиардов рублей инвестиций.