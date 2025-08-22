«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В связи с прогнозируемой грозой в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности, который продлится до 09:00 субботы, 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

— «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе из-за грозы до утра субботы, — передает столичный Telegram-канал ТАСС со ссылкой на государственную метеослужбу.

Днем ранее в Московской области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Это предупреждение действует с полудня 21 августа до вечера пятницы, 22 августа.

В ближайшие дни погоду в Московском регионе будут определять циклоны. В пятницу, субботу и воскресенье, с 22 по 24 августа, ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее прогнозом погоды на вторую половину августа с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин. По его словам, столбики термометров до конца лета поднимутся максимум до плюс 22 градусов.