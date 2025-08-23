Москвичам пообещали сентябрьскую погоду

Погода, соответствующая третьей декаде сентября, сохранится в Московском регионе как минимум до середины следующей недели. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем температура будет не выше плюс 17 градусов, ночные температуры будут ниже плюс 10, но заморозки не прогнозируются.

«Погода опережает свое развитие на три недели. Действительно, такой период вполне можно назвать периодом ранней осенней погоды», — сообщил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в последние дни августа москвичей ждет потепление до 25-30 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, «текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски и напоследок громко хлопнет дверью».