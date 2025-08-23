В Московском зоопарке выбрали имя для малыша-капибары

В Московском зоопарке выбрали имя малышу-капибаре, его назвали Нолик, сообщили в пресс-службе зоосада. Нолику шесть месяцев. Зоопарк также опубликовал видеоролик, на котором Нолик играет со своей сестрой Лапочкой.

«Он умеет подходить к зоологам, когда нужно, следовать за таргетом, подает лапы, дает себя осматривать и ощупывать», - говорится в сообщении Московского зоопарка в Telegram.

По данным зоосада, по умениям Нолик почти равен взрослым сородичам, на тренировках он делает большие успехи.

