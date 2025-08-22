Третья выставка «Знакомьтесь: Новый Уренгой» открылась в Москве

На Страстном бульваре Москвы открылась третья часть проекта «Знакомьтесь: Новый Уренгой». Уличную экспозицию посвятили юбилею газовой столицы Ямала.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Третья часть проекта представлена 32 снимками с запечатлёнными видами города и портретами жителей. Она будет работать до 16 сентября.

Проект стал частью «Дней Ямала в Москве», стартовавших в начале июля, когда в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка художников из России и Китая «Люди.Газ.Уренгой».

В начале августа вторая часть проекта, посвящённая жизни и традициям Ямала, открылась на Арбате. А первую экспозицию представили на Цветном бульваре в июле, она рассказывала об истории и промышленности газовой столицы.