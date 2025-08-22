Глава Русского музея рассказала об уникальности выставки на ВДНХ

Государственный Русский музей представит шедевры из своей коллекции в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 22 августа, сообщила гендиректор учреждения Алла Манилова.

По ее словам, выставка создавалась по личной инициативе мэра столицы Сергей Собянина.

Посетители смогут увидеть всемирно известное полотно Ильи Репина «Заседание Государственного совета...», знаменитые картины «Степан Разин» Василия Сурикова и «Святая Русь» Михаила Нестерова, а также редчайшие иконы Андрея Рублева.

— Коллекция крупнейшей сокровищницы национального искусства в мире будет представлена в Москве шедеврами первого ряда, которые покидают стены Русского музея только в исключительных случаях, — рассказала Алла Манилова в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Масштабная выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» откроется на ВДНХ 6 сентября. Сергей Собянин отметил, что Русский музей впервые привезет в столицу обширную коллекцию из 115 произведений живописи и скульптуры.