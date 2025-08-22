Собянин поручил продолжить работу по развитию центров «Мои документы»

Центры госуслуг «Мои документы», которые в 2025 году отмечают 14-летие с начала работы, заменили более 1,2 тыс. приемных различных органов власти, к настоящему времени в столице открыто почти 140 таких центров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Продолжаем повышать московский стандарт госуслуг. Сегодня столичные центры госуслуг отмечают 14-летие. Сейчас в Москве – 139 центров «Мои документы», включая восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ. «Мои документы» заменили больше 1,2 тыс. приемных различных органов власти», – говорится в сообщении. Мэр отметил, что сервисы постоянно развиваются. «Так, видя запрос жителей, центры госуслуг начали обучать горожан цифровой грамотности. Кроме того, расширяются темы для видеоконсультаций с сотрудниками офисов, а по ряду услуг сферы ЖКХ предусмотрена возможность сразу их оформить. Также в июне стартовал проект по уведомлению заявителей посредством социальной сети «ВКонтакте», – добавил Собянин.

Как отмечается на официальном сайте мэра, президиум правительства столицы рассмотрел доклад о развитии сети центров госуслуг «Мои документы».

«По итогам заседания Сергей Собянин поручил продолжить работу по повышению качества и сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг», – говорится в сообщении.

Уточняется, что к настоящему времени в Москве для посетителей открыто около 7 тыс. окон приема и трудятся более 10 тыс. сотрудников. С 2011 года количество предоставляемых услуг увеличилось более чем в три раза – с 100 до более чем 300.

«Практически все их можно получить по экстерриториальному принципу. В 2024 году московские центры «Мои документы» оказали более 15 млн услуг», – подчеркивается на сайте.

Наиболее востребованными услугами с 2024 года стали: кадастровый учет или регистрация прав на недвижимое имущество (более 2,4 млн обращений); оформление и выдача социальной карты (более 2 млн обращений); регистрационный учет граждан РФ (более 1,8 млн обращений); выдача и замена паспорта гражданина РФ (более 1,2 млн обращений).