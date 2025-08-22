На фестивале в Москве создадут книгу об Оззи Осборне, ее отправят в Бирмингем

На территории ВДНХ 30 и 31 августа состоится Международный фестиваль прогрессивной музыки Sandlerfest 2025, в котором примут участие 150 рок-групп из разных стран. Помимо авторских произведений, музыканты исполнят русскую классику в рок-обработке, а также трибьюты Deep Purple, Scorpions, Metallica, Pink Floyd, AC/DC, Queen, The Beatles Raibow, Linkin Park и хиты других мировых рок-легенд.

Кульминацией первого фестивального дня станет посвящение Оззи Осборну, который скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Участники и зрители фестиваля отдадут дань памяти фронтмену Black Sabbath, исполнив хором знаменитую песню Mama I’m Coming Home.

Также зрители смогут принять участие в создании книги об Осборне под условным названием «Из России с любовью. Музыка объединяет». В ней можно будет написать отзывы, впечатления, эмоции от музыки, любые добрые слова в память о легендарном музыканте.

После фестиваля книгу передадут в музей Осборна в Бирмингеме. На лицевой обложке книги будет изображён знаменитый крест, который Оззи носил всю жизнь. На заднем форзаце книги-посвящения разместят фото последнего появления Осборна на публике.

К фестивалю будет приурочена ещё одна акция. В качестве дани памяти великим русским композиторам издадут специальную серию почтовых марок с портретами классиков русской симфонической музыки: Прокофьева, Бородина, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Глинки, Шостаковича, Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Мусоргского.

Sandlerfest 2025 пройдёт на шести сценах, вход на пять из них будет бесплатным, на центральную площадку фестиваля — Зелёный театр ВДНХ — по билетам.

22 июля стало известно о смерти Оззи Осборна. Легенда хеви-метала страдал от болезни Паркинсона и иных проблем со здоровьем в последние годы. 30 июля толпа собралась в Бирмингеме, где проходило прощание с музыкантом.

Осборн и другие участники Black Sabbath последний раз выступили перед публикой в городе Бирмингем 5 июля.