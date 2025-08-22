Гости форума «Москва 2030» узнают о развитии особой экономической зоны столицы

Гости форума «Территория будущего. Москва 2030» могут узнать о перспективах развития столичной особой экономической зоны (ОЭЗ). Так, на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 году построят в три раза больше промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

© Пресс-служба форума «Территория будущего. Москва 2030»

Через пять лет на площадке «Печатники» площадь производственных и общественно-деловых пространств для высокотехнологичных предприятий превысит 1,5 миллиона квадратных метров. Здесь смогут найти работу 25 тысяч человек.

Посетители выставки «Та самая Москва» также могут ознакомиться с продукцией, которая выпускается предприятиями особой экономической зоны столицы. Ожидается, что к 2030 году ОЭЗ «Технополис Москва» станет одним из крупнейших технологичных центров в Европе. Здесь будет создано более 90 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым налоговым режимом, где для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до двух процентов.

«Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые могут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.

— Особая экономическая зона Москвы — один из самых эффективных инструментов поддержки инновационного и наукоемкого бизнеса. На макете, который мы разработали специально для гостей выставки «Та самая Москва», можно увидеть, как изменится площадка «Печатники» к 2030 году. Сегодня здесь работает более 130 высокотехнологичных компаний, которые при поддержке города создают импортозамещающую продукцию в таких сферах, как фармацевтика, электромобилестроение, медицинское оборудование и новые материалы, — цитирует Гарбузова сайт мэра Москвы.

В Москве в парке «Музеон» с 1 августа по 14 сентября проходит экспозиция «Цифровые технологии Москвы» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».