В столице прошла летняя программа для детей участников СВО

Второй год подряд Москва организует летнюю досуговую программу для детей из семей участников специальной военной операции (СВО). Этим летом ребята занимались 3D-моделированием и робототехникой, учились играть в большой теннис и посещали крупнейшие городские площадки. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

— Столица комплексно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Уже второй год подряд мы проводим бесплатную досуговую программу для детей участников СВО, чтобы подарить им положительные эмоции во время каникул. Этим летом ребята занимались творчеством, спортом, музыкой, 3D-моделированием, робототехникой, создавали мультфильмы и посещали экскурсии. Все это время с детьми работали высококвалифицированные педагоги и наставники. Новым и по-настоящему запоминающимся событием для детей стала индивидуальная экскурсия по интеллектуально-выставочному пространству в Гостином Дворе в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Ребята прогулялись по нейронному лесу, проверили свой эмоциональный интеллект и смогли изучить организм с помощью интерактивных элементов в музее человеческого тела, — рассказала Анастасия Ракова.

В этом году летнюю программу для ребят из семей участников СВО в возрасте от семи до 17 лет организовали на базе центра творчества «На Вадковском» столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Она состояла из нескольких функциональных блоков: творческих мастер-классов, спортивных, научно-технических и музыкальных занятий, а также культурно-досуговых мероприятий.

Также ребята участвовали в выездных экскурсиях на партнерские площадки. Среди них ВДНХ, Центр национальных конных традиций, экоцентры столичного Департамента природопользования, театр «Уголок дедушки Дурова», Российский национальный музей музыки, Всероссийский музей декоративного искусства, Музей пожарной охраны, национальный центр «Россия» и другие.

А в августе участники программы посетили уникальное интеллектуально-выставочное пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе. Там ребята приняли участие в мастер-классе, в ходе которого они создавали картины в технике нитяной графики, передает официальный сайт мэра столицы.