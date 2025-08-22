Синоптик Леус спрогнозировал приближение осенней погоды в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал приближение осенней погоды в Москве.

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние приближающийся с юго-запада атмосферный фронт.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков, в Новой Москве, а также на юге и востоке области во второй половине дня пройдут дожди. Температурный фон по-прежнему существенно ниже климатической нормы», — поделился он.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +16…+18 °С, по области +14…+19 °С. Ветер юго-восточный, 4—9 м/с.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве была зафиксирована самая холодная ночь за последние два месяца.