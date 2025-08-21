Москвичей предупредили о сильном ливне 22 августа

Сильный дождь накроет столичный регион 22 августа. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидается, что ливень пройдет в Московской области в период с 12:00 до 21:00. В связи с этим на территории региона объявлен желтый погодный уровень опасности.

По словам собеседника, предстоящая ночь в столичном регионе будет достаточно прохладной: в Москве хоть и ожидается преимущественно без осадков, но столбики термометров покажут всего плюс шесть-восемь градусов, в центре мегаполиса — до плюс 11 градусов. По области местами не исключен небольшой дождь, при этом воздух прогреется до плюс четырех-девяти градусов.

В пятницу, 22 августа, в Москве температура воздуха прогреется до плюс 15-17 градусов, а в Подмосковье — до плюс 18 градусов. Порывы ветра местами достигнут 6-11 метров в секунду.