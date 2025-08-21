IV Международный детский культурный форум сегодня начал свою работу в Московском дворце пионеров

IV Международный детский культурный форум открылся в Москве 21 августа и продолжит свою работу до 23 августа. Это важное событие в жизни страны, которое четвертый год подряд организуют Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

© Пресс-служба

Пространство Дворца пионеров стало грандиозной творческой площадкой, где начинающие музыканты, художники, артисты и журналисты смогут проявить свои таланты, пообщаться с известными деятелями культуры и создать собственные проекты. С приветственным словом на церемонии открытия выступила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова:

«Форум проходит уже в 4-й раз – и за это время накоплен обширный образовательный и культурный опыт. Приехали почти 2 тысячи ребят из всех регионов нашей страны и 17 стран мира – Абхазии, Армении, Беларуси, Омана, Турции, Сербии, Кубы и других. Такое широкое представительство, безусловно, говорит о том, что Форум традиционно является эффективной площадкой для международного культурного диалога, коммуникации наших будущих творцов. Дети из всех регионов нашей страны и зарубежных государств могут здесь познакомиться, поделиться своими творческими наработками и планами. Каждый год мы встраиваем в программу Форума новые форматы коммуникаций, формируя тем самым культурный код».

Кураторами направлений Форума по уже сложившейся традиции выступают выдающиеся деятели отечественной культуры: Сергей Безруков (художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист Российской Федерации), Евгений Миронов (художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист Российской Федерации) и Эдгард Запашный (генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации) — «Театр и цирк», Кристина Трубинова (генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина) — «Музеи и изобразительное искусство», Егор Дружинин (хореограф, заслуженный артист Российской Федерации) — «Хореография», Дмитрий Бак (директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля) — «Литература и журналистика», Гавриил Гордеев (генеральный продюсер Okko, президент и идеолог Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок») — «Кино и анимация», Ольга Хомова (генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, заслуженный работник культуры Российской Федерации) — «Музыка».

© Пресс-служба

Каждый день кураторы и спикеры Форума будут встречаться с участниками на различных площадках, проводить мастер-классы, вести открытые диалоги, отвечать на вопросы и делиться всем тем бесценным опытом и знаниями, которые так важны для каждого. Совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» пройдет лекция ветеранов СВО «Служу Отечеству. Сохраняя память», а также традиционная акция «Письмо солдату», в рамках которой дети-участники Форума пишут письма бойцам СВО.

На Форум приехали почти 2 тысячи детей из всех регионов нашей страны и 17 стран мира – Абхазии, Армении, Беларуси, Омана, Турции, Сербии, Кубы и других. Всего с 21 по 23 августа пройдут 107 мероприятий, а в программе примут участие 120 спикеров.

© Пресс-служба

Генеральные партнеры – ООГО «Российский фонд культуры», Фестиваль Союзного государства «Творчество юных».

Генеральный информационный партнер Форума — ТАСС. Генеральный медиапартнер — «Газпром-Медиа». Официальная социальная сеть — «ВКонтакте». Информационные партнеры — телеканал «Россия Культура», федеральный телеканал для детей и их родителей «Карусель», Детское радио, радио «Культура», радио «Орфей», «НЬЮМ ТАСС», «Рамблер», детское творческое объединение «ЮНПРЕСС».