Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с лосем

О правилах поведения при встрече с лосем рассказал в беседе с Агентством городских новостей «Москва» телеведущий и натуралист Николай Дроздов.

«Их нужно немножко сторониться, не раздражать, а потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать "кыш-кыш". А то лось может с испугу человеку навредить — ударить копытом, например», — сказал специалист.

Дроздов отметил, что численность лосей в столичном регионе растет и уже достигла оптимального количества. Они выходят в город в поисках новых мест обитания. По словам собеседника агентства, случаи выхода животных характерны для осени.

Ранее в подмосковной Истре два лося забрались в водохранилище и не смогли выбраться.