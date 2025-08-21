Синоптик Ильин рассказали, каким будет сентябрь в Москве и Подмосковье

Сентябрь будет свежий и с осадками, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

По его словам, очень начнется с температуры плюс 14–19 градусов.

— В отдельные дни уже в первой декаде может холодать до плюс 12–14 градусов. И в первой декаде достаточно часто в прогнозе будут указываться дожди. Во второй декаде ожидается от 12 до 17 градусов. Дни с дождями и без дождей ожидаются примерно поровну, — добавил Ильин.

В третьей декаде, по его словам, может вернуться теплая погода с максимально высокой температурой плюс 20 градусов. Местами по области воздух может прогреться еще сильнее.

Кроме того, в третьей декаде ожидается мало дождей, а в конце сентября похолодает до 10–15 градусов тепла, сообщает «Подмосковье сегодня».

— Ночи в сентябре могут быть холодными, воздух будет остывать до плюс 5–10 градусов. Однако основной фон ожидается 8–13 градусов, по крайней мере в первой половине сентября. Заморозки в ближайшей перспективе не ожидаются, — заключил Ильин.

18 августа в сети стала активно распространяться информация о жаркой погоде в столице в конце августа и начале сентября. Действительно ли нас ждет летнее тепло в начале осени, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами.