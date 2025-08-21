В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

В московском Центре дизайна ARTPLAY 24 августа пройдет выставка-пристройство собак и котов из приютов Москвы и Подмосковья #всемпособаке и #всемпокотику. Организатор мероприятия — Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы». Вход свободный.

Гостей выставки будут ждать 60 собак и 70 котов, нуждающихся в семье – все они разные по возрасту, размеру, внешности и темпераменту, все здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт). Новые владельцы получат подарки и всестороннюю поддержку по всем вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцем.

Посетители мероприятия также смогут узнать про форматы помощи животным и поддержать работу фонда — приобрести фирменный мерч или сделать пожертвование. Кроме того, на площадке будет работать пункт сбора помощи для приютов и его жителей.

Выставки фонда активно поддерживают российские артисты, блогеры и спортсмены. Они записывают видео-анонсы, посещают выставки, а иногда даже берут на них животных в свою семью. Например, певец Сергей Лазарев нашел свою вторую собаку на выставке в мае 2018 года, а фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова — на аналогичной выставке в 2022 году.

Выставки #всемпособаке и #всемпокотику пройдут с 11:00 до 19:00. Вход свободный и бесплатный.

Фонд «Подарок судьбы» существует с 2012 года. При его содействии в год пристраивается в семьи около 350 бездомных животных из московских приютов. Миссия фонда — сформировать в обществе культуру гуманного и ответственного отношения к животным, независимо от их вида, породы и других особенностей.