Собянин: в столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве

С 6 сентября в столице откроется масштабная выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, музей хранит около 450 тысяч экспонатов, охватывающих развитие русского искусства с X по XXI век — от древних икон до значимых произведений современности.

© Вечерняя Москва

Впервые Русский музей привезет в Москву столь обширную коллекцию — 115 произведений живописи и скульптуры. Экспозиция будет размещена в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ.

Выставка позволит проследить, как менялся образ Москвы — от духовного центра Руси до современного мегаполиса. Среди представленных авторов — Андрей Рублёв, Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Василий Верещагин, Юрий Пименов и Наталья Нестерова.

— Центральным произведением станет монументальное полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» — выдающийся визуальный документ эпохи, — написал Собянин в своем личном блоге в MAX.

