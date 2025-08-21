Масштабная выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» откроется на ВДНХ 6 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«6 сентября откроется масштабная выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». В музее хранится около 450 тыс. экспонатов, которые охватывают все тенденции развития русского искусства с Х по ХХI век – от древнейших икон до знаковых произведений современности. Впервые в истории Русский музей привезет из Санкт-Петербурга в столицу столь обширную коллекцию – 115 произведений живописи и скульптуры. Шедевры будут представлены в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ. Экспозиция покажет, как менялся образ Москвы – от духовного центра Руси до современного мегаполиса», – написал Собянин. Он отметил, что среди авторов – Андрей Рублев, Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Василий Верещагин, Юрий Пименов, Наталья Нестерова. Центральным произведением станет монументальное полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» – выдающийся визуальный документ эпохи.