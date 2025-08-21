Сергунина: Более 220 дизайнеров примут участие в Московской неделе моды

Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры из России, Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что больше 100 показов организуют в рамках пятой Московской недели моды, которая пройдет с 28 августа по 2 сентября. Презентации проведут в парке «Зарядье»: в «Паркинг Галерее», на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

В «Паркинг Галерее» начнет работу маркет, в котором каждый желающий сможет приобрести одежду, обувь и аксессуары российского производства. Покупателей будут ждать ежедневно с 12:30 до 21:30, 2 сентября – до 21:00. В павильоне «Заповедное посольство» откроется лекторий с участием ведущих экспертов индустрии. Международный шоурум для предпринимателей разместится в концертном зале «Зарядье». Он станет площадкой для деловых знакомств и переговоров. Программу дополнит фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts в Центре дизайна Artplay.

«Масштабное отраслевое событие объединит больше 220 брендов. Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Якутск, Екатеринбург, Омск и Краснодар», – уточнила Сергунина.

Подробное расписание и условия посещения можно найти на официальном сайте недели.

«Московская неделя моды помогает дизайнерам формировать устойчивую идентичность, развивая собственный визуальный язык. Это ценно не только для локального рынка, но и для международного диалога, где сегодня особенно востребована подлинность, глубина и культурный контекст», – приводятся в сообщении слова модельера Алены Ахмадуллиной.

Значимость проекта для отрасли отметила и основательница бренда Евгения Линович.

«С каждым годом Московская неделя моды показывает, как растет конкурентоспособность в российской индустрии. Бренды укрепляются в своей философии, находят новых клиентов, знакомятся с байерами и уже после – занимают полки на крупных торговых площадках. Для нас это возможность ежегодно демонстрировать эволюцию нашего видения, оставаться частью профессионального разговора и укреплять связи, которые мы выстраивали годами», – заявила Евгения.

Кроме того, в конце августа в столице пройдет третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Главная тема – создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов, концепций.