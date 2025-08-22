Москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные жителям Москвы и Московской области ждать дождей не стоит, однако летнего тепла тоже не будет. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Следующий циклон, который располагается на северо-западе, вблизи Санкт-Петербурга, немножко притормаживает, и мы попадаем как раз в промежуточную часть высокого давления», — отметил синоптик.

Небольшая вероятность дождей, по его словам, в воскресенье все-таки есть, но температура оба дня будет одинаковой +18, +19 °C.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого предупреждала, что всю последнюю неделю августа температура воздуха в столице особо меняться не будет — ночью прогнозируется от +8 до +15 °C, днем от +16 до +18 °C. При этом начнет постепенно ослабевать влияние циклонов на погоду в центральной части страны.

Отметку в +20 °C столбики термометров могут перешагнуть только 30 и 31 августа, считает эксперт.