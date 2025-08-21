Москвичи раскроют тайны старого Арбата вместе с проектом «Город заданий»

Месяц назад в рамках фестиваля впечатлений «Усадьбы Москвы» появилась бесплатная квест-прогулка «Тайны старого Арбата, или Ключи от города». Она проходит по старинным имениям в центре столицы, участникам рассказывают об истории поместий и их владельцев.

© Mos.ru

Вместе с арбатским антикваром (на видео квеста его сыграл народный артист России Эммануил Виторган) участники собирают восемь драгоценных камней медальона. Они находятся в тайниках усадебного кластера «Арбат» и открывают путь к легендарным ключам от города, спрятанным со времен Отечественной войны 1812 года.

Для путешествующих по Москве при помощи мультимедийного квеста проект «Город заданий» подготовил специальное задание. Тем, кто его успешно выполнит, начислят 450 баллов городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.

Чтобы приступить к выполнению задания, нужно взять его в работу, авторизовавшись с помощью Mos ID в мобильном приложении «Город заданий». Далее на странице цифрового туристического сервиса Russpass необходимо нажать кнопку «Начать играть!», выбрав офлайн-режим.

Во время прохождения квеста участникам нужно сделать селфи у каждой из усадеб, среди которых особняк семьи Хитрово (Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате), усадьба Талызиных — Толстых (Дом Гоголя), усадьба Талызиных (Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева), Дом Пашкова, городская усадьба XIX — начала XX века (Мемориальный музей А.Н. Скрябина), Дом-музей А.И. Герцена (Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля) и особняк Арсения Морозова.

Затем участникам необходимо опубликовать пост в социальных сетях, рассказав, что нового и интересного они узнали благодаря квесту или какая усадьба понравилась им больше всего. В публикации важно оставить ссылку на страницу квеста, а также хештеги #усадьбымосквы и #городзаданий.

Финальный шаг — заполнить специальную отчетную форму в задании, прикрепив к ней ссылку на пост и предоставив согласие на просмотр и обработку публикации.

Три городских квеста с использованием мультимедийных технологий — новинка летнего сезона фестиваля впечатлений «Усадьбы Москвы». Такой формат путешествий по столице горожане и туристы впервые опробовали в прошлом году — с игрой-прогулкой «Яков Брюс: в поисках утерянной книги» по Басманному району. В этом июле появились новые маршруты — «Хамовники: хроники пропавшего репортера» и «Тайны старого Арбата, или Ключи от города» по одноименным районам.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» соответствует инициативе «Туристическая привлекательность страны» национального проекта «Туризм и гостеприимство» и помогает жителям и гостям в современном формате знакомиться с культурным и историческим наследием города. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Проект «Город заданий» работает с января 2022 года. С его помощью москвичи могут контролировать деятельность городских служб, участвовать в экологических, культурных, спортивных и других мероприятиях. Жители столицы выполнили уже более 2,9 миллиона заданий. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год Мостуризм проводит мероприятия, которые объединяют жителей и гостей города, и пополняет столичную афишу новыми программами. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.

