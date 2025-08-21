В столичном метрополитене продолжается обновление парка поездов

С начала лета в столичный метрополитен поступило 40 вагонов «Москва-2024».

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем обновление подвижного состава Московского метрополитена. С начала лета в столичном метро приняли 40 современных вагонов “Москва-2024” для Замоскворецкой и новых участков Троицкой линии, а всего с начала года поступило 168 вагонов. Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных. Ежедневно по ней совершают более 800 тысяч поездок», — рассказал Максим Ликсутов.

В метрополитене продолжается обновление парка поездов для комфорта пассажиров. За последние 15 лет доля нового подвижного состава выросла с 13 до более чем 77 процентов и продолжает увеличиваться.

Поезд «Москва-2024»

Сегодня поезд «Москва-2024» — один из самых технологичных составов в мире. Он отличается плавным ходом, мощной климатической системой, удобными межвагонными переходами, а также большим количеством USB- и Type-C-разъемов для зарядки устройств. Поезд разработали российские специалисты, а доля отечественных деталей в нем составляет около 95 процентов. Составы «Москва-2024» сейчас курсируют в метрополитенах пяти городов: Москвы, Казани, Баку, Ташкента и Минска.

По сравнению с составом «Номерной» максимальная вместимость поезда «Москва-2024» увеличилась на 10 процентов, а двери стали шире на 32 процента. В нем удобно не только пассажирам, но и машинисту. Его кабина оборудована тремя сенсорными экранами, эргономичным пультом управления, регулируемым креслом и кондиционером для поддержания комфортной температуры. У машиниста есть мгновенный доступ к видеокамерам внутри и снаружи состава. В поезд встроена система самодиагностики — он мониторит свою работу и в случае обнаружения неисправности сигнализирует машинисту.

В прошлом году в столичное метро поступило 36 составов «Москва-2024». Планируется, что в 2030 году доля новых поездов в метрополитене составит более 90 процентов.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году Правительство Москвы и АО «Трансмашхолдинг» подписали крупнейший в мире контракт на поставку новых поездов. Согласно ему в следующие два года Московский метрополитен получит более 700 вагонов «Москва-2026». Они будут перевозить пассажиров Замоскворецкой и Троицкой веток, а в будущем могут выйти и на другие линии метро.

