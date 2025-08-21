Погода на 22 августа 2025 года: народные приметы и прогноз синоптиков

Если ночь выдалась ясной, а росы по утру нет - жди дождя. Если рыба вдруг перестала клевать - хорошей погоды в ближайшее время не жди. Ветер сильный с юга дует - зима будет снежной. Если жабы с лягушками раскричались пуще прежнего - грядет сырость. Если дым идет строго вверх - день будет ладным. Если образуются крутые вихри - зима будет тяжкой. Прабабушки говорили: если в этот день дождь пошел - до конца августа так и будет. Если погода стоит тихая и спокойная - осень будет поздней и мягкой. Если сурки свистят громко и требовательно - тепло продлится до середины осени. Современные синоптики прогнозируют, что 22 августа в Самарской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер подует западный со скоростью 5-10 м/с. Воздух прогреется до 24-29 °C днем и остынет ночью до 11-16 °C.