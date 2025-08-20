На ВДНХ за день выпало 17% месячной нормы осадков

На базовой метеостанции столицы ВДНХ за день выпало 13 мм осадков – это 17% месячной нормы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Подводя итоги сегодняшнего дня, напомню, что сильными считаются дожди, проливающие за 12 часов 15 или более литров воды на каждый 1 кв. м площади (15 мм за 12 часов). По данным базовой метеостанции столицы ВДНХ сегодня за день там выпало 13 мм осадков – это 17% от положенного за август. На других метеостанциях мегаполиса количество осадков варьировалось от 10 мм на Балчуге и в Тушино до 0,3 мм в Бутово. Таким образом, в Москве сегодня обошлась без сильных осадков», – написал Леус.

Он отметил, что в Подмосковье распределение осадков оказалось крайне неравномерным: на юге и востоке области вовсе обошлось без дождей, на остальной территории региона дожди прошли и в центральной и северо-западной части Подмосковья местами оказались сильными. Критерий сильных дождей превысили метеостанции Долгопрудного – там выпало 16 мм дождя, и Волоколамска, где в осадкомеры метеорологов попало 21 мм небесной влаги, что составляет чуть больше четверти (27%) от месячной нормы. Ночью, по мере продвижения фронтального раздела на запад, дожди продолжатся, на этот раз достанется и южным, и восточным районам. По итогам первых двух декад августа в Москве выпало 75 мм осадков, или 96% от месячной нормы.