В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за сильного дождя, прогнозируемого на всю предстоящую ночь и утро 21 августа. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Здесь отметили, что в ряде районов мегаполиса осадки уже отмечаются.

"По прогнозам дождь, местами сильный, может сохраняться до 10:00 мск четверга, 21 августа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, именно до этого времени и действует объявленный синоптиками желтый уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Ранее в комплексе городского хозяйства столичной мэрии также сообщили о прогнозируемых осадках, которые могут сопровождаться ветром со скоростью до 14 м/с в порывах.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заметили в комплексе через свой официальный Telegram-канал.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в городе столбики термометров покажут до плюс 11-13 градусов, по области температура может понизиться до плюс 8 градусов. Днем в четверг в столице также будут осадки при температуре воздуха около 17-19 градусов выше нуля. При этом ветер ожидается юго-западный с переходом на северный со скоростью 6-11 м/с, днем - местами с порывами до 15 м/с.