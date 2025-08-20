Расписание поездов четырех направлений МЖД изменится в выходные дни августа

График движения некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, МЦД-4, изменится в выходные дни августа. Об этом сообщается на сайте МЖД.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Корректировка связана со строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская и развитием инфраструктуры на станции Москва – Пассажирская – Курская.

В частности, на остановочном пункте Петровско-Разумовская будут продолжаться работы по остеклению конкорса. В связи с этим в период с 22 по 23 и с 23 по 24 августа, с 23:30 до 05:30, движение поездов по второму пути будет временно приостановлено.

Из-за этого некоторые составы изменят время отправления или прибытия, часть электричек поедет по укороченным маршрутам, а некоторые исключат из расписания.

В свою очередь, на станции Москва – Пассажирская – Курская назначат технологические окна для демонтажа и укладки участков пути и стрелочных переводов. Работы запланированы на два периода: с 01:00 23 августа до 04:30 25-го числа, а также с 01:00 30 августа до 04:30 1 сентября. В течение этих временных интервалов движение по 1 и 2 главным путям будет временно приостанавливаться.

Кроме того, на участке от Нижегородской до Марьиной Рощи поезда будут следовать по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим были внесены значительные изменения в расписание.

Например, большинство поездов, следующих по диаметральным маршрутам, будут отправляться и прибывать на станцию Нижегородская со стороны Горьковского направления, а на Киевском – до или от Марьиной Рощи, Поклонной и Белорусского вокзала.

Вместе с тем изменится и время отправления и прибытия пригородных электричек, а еще часть выведут из расписания.

При этом для улучшения транспортной доступности на участках от Балашихи до Нижегородской и Реутово, от Железнодорожной до Нижегородской, а также от Электрогорска до Павловского Посада назначат дополнительные поезда.

МЖД призвала пассажиров заранее узнавать новый график на вокзалах, остановках, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее на Савеловском направлении МЖД изменился график движения электричек. Это связано с работами по развитию инфраструктуры на участке Дмитров – Савелово и строительством новой станции Петровско-Разумовская.

В частности, до 29 августа в период с 09:30 до 14:35 будет приостанавливаться движение поездов. У некоторых составов изменится время отправления и прибытия, другие же электрички проследуют по укороченным маршрутам.