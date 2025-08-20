Более 50% москвичей готовы отказаться от аренды квартиры с "бабушкиным ремонтом"

Когда потенциальный арендатор заходит в квартиру, он не считает количество квадратных метров, а смотрит на двери, стены, шторы, запах. В первые тридцать секунд уже формируется решение: "Хочу жить здесь" или "Скорее бы уйти".

© Российская Газета

Казалось бы, в высокий сезон аренды квартиры должны разлетаться вне зависимости от интерьера. Но зачастую облик квартиры отпугивает арендатора сильнее, чем цена или локация. Об этом "РГ" рассказали специалисты сервиса долгосрочной аренды Colife, проведя исследование и выяснив, какие квартиры отталкивают арендаторов и как бюджетно повысить привлекательность квартиры.

Что не прощают арендаторы: антирейтинг

Согласно опросу жителей Москвы, 61% арендаторов готов отказаться от квартиры из-за устаревшего интерьера, 25% готовы самостоятельно заняться переделкой пространства в счет арендной платы или самостоятельно, и лишь для 14% опрошенных дизайн квартиры не имеет принципиального значения.

На первой строчке топа антирешений, которые отпугивают арендаторов при выборе квартиры, - дизайн "как у бабушки". Так ответили 53% опрошенных. В понятие "бабушкин ремонт" москвичи вкладывают старый ремонт, пестрые обои, краску в ванной вместо плитки, пыльные ковры, тяжелую, массивную мебель, диваны-"монстры", знаменитые югославские стенки, которые в свое время можно было назвать трендом.

На второй строчке - ощущение "чужой" жизни - почти четверть (22%) опрошенных назвали это отталкивающим фактором во время поиска жилья. Сюда они отнесли захламленность, неприятный запах, вещи хозяев, коллекции сервизов, иконы, фотографии других людей - в таких интерьерах сложно представить свое утро с чашечкой кофе.

Дефицит базового комфорта также попало в рейтинг, и под этим понимается отсутствие стиральной машины, Wi‑Fi, микроволновой печи - 18% отметили это в качестве возможной причины для отказа от квартиры с точки зрения ее обустройства.

Разноцветные кухонные гарнитуры - не самый очевидный вариант, однако 7% ответили, что не стали бы жить в квартире с пестрой кухней.

"Средняя стоимость "однушки" в Москве в августе 2025 года составляет 68 500 рублей. Сегодня за эти деньги арендаторы ждут как минимум чистого, нейтрального, функционального пространства. Это особенно актуально для зумеров и молодых миллениалов, которые вместе составляют порядка 95% рынка долгосрочной аренды. Они ценят ощущение "своего дома" даже в съемном жилье и готовы платить, но только за то, что соответствует их образу жизни", - комментирует сооснователь сервиса Артем Бабинов.

Почему собственники все еще сдают квартиры "как есть"?

Многие арендодатели просто не задумываются. Для кого-то розовая плитка - это просто плитка, а не эстетическая травма. Кто-то эмоционально привязан к мебели: "Эта стенка с нами с 1986 года". Другие уверены, что любой вариант получится сдать - главное, чтобы стояли холодильник и кровать.

Однако цифры говорят об обратном. Нейтральная минималистичная квартира с простым современным ремонтом сдается в среднем в 4 раза быстрее, чем квартира с ярко выраженным "авторским стилем" от собственника.

Все, что нужно, чтобы квартира сдалась за пару дней - это свободное пространство без "памятников" прошлого, светлые стены, базовая мебель, чистота, порядок и отсутствие чужих вещей. И, конечно, стабильный Wi‑Fi.