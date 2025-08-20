Парк на месте монорельса в Москве смогут посещать до 20 тыс. человек в сутки

Блогеры и газетчики пристально следят за обновлением территории на месте монорельса, которому пообещали новую жизнь. Вот и теперь, когда даже департамент транспорта Москвы не знает всех деталей архитектурной концепции нового парка, москвичи уже обсуждают слитые в Сеть предложения Мостранспроекта. Что же доподлинно известно о парке кроме того, что он станет новой достопримечательностью уже в 2027 году?

Мы не первые

Напомню, единственный в Москве монорельс, открытый более 20 лет назад, прекратил работу 28 июня. Полноценным общественным транспортом, увы, он так и не стал, поэтому городские власти предложили москвичам сделать на его месте круглогодичный парк. Прямо на высоте шести метров. Эту идею поддержали более 200 тыс. москвичей в проекте "Активный гражданин". "Подобные парящие парки есть, например, в Нью-Йорке. Парк "Хай-Лайн" разбили на месте заброшенной железной дороги, открытой в 1933 году для перевозки грузов. К 1980-м годам движение поездов прекратилось. В 2006 году началась реконструкция, а открыли парк на высоте 10 метров в 2014 году", - рассказывает историк железнодорожного транспорта, кандидат технических наук Юрий Егоров.

Еще один удачный пример живописного променада - "Чао-Прайя Скай-Парк" в Бангкоке. Он появился на мосту, который планировали использовать для линии метро, но проект был отменен, а спустя почти 40 лет, в 2020 году, метромост превратился в общественное пространство, получив название в честь реки Чао-Прайя, которую пересекает.

"Зеленые зоны Москве нужны, но важно еще и сохранить память о том, что в этом месте когда-то был монорельс. Можно поставить, например, декоративные указатели к поездам или до станции. В том же Нью-Йорке часть старых рельсов так и остались на своем месте, уже заросшие цветами и кустарниками, они напоминают горожанам об истории", - продолжает Егоров.

Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории, сообщили в департаменте транспорта Москвы: "Останется несколько вагонов. Сейчас архитекторы продумывают, в какую часть парка интегрировать исторические модели. Может быть, там появится какое-нибудь выставочное пространство, может быть, они будут вписаны в кафе".

И все-таки как сделать такой большой парк, по которому не скучно идти все четыре километра? Реконструкция территории площадью 40 тыс. кв. метров - задача непростая. Прежде всего решено демонтировать часть железной эстакады - от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна", которая сейчас закрывает вид на главный вход ВДНХ. Почти половину конструкций уже убрали, а скоро здесь не останется ни балок, ни опор.

Геометрия прогулки

Расстояние между станциями, которые теперь станут входами в парк, около одного километра. Идти придется долго, поэтому решено увеличить количество входов. Согласно проектному плану предлагается строительство еще пяти лестниц. Зимой, к слову, они будут подогреваться, исключая обледенение ступенек. Сами же станции станут современными пространствами с кафе и магазинами.

"Основной вызов - монорельс имеет специфическую геометрию - при длине 4 километра его ширина везде разная - от 7 до 12 метров. И тут придется подумать, как расставить скамейки, освещение, озеленение, вендинговые аппараты, чтобы не было тесно", - добавляет эксперт.

Вся территория монорельса превратится в цветущий сад, в котором высадят ветроустойчивые деревья, в том числе клен, боярышник, рябину. Среди цветов и душистых трав по всему парку пройдет извилистая беговая дорожка, а рядом прогулочные аллеи и площадки для отдыха. Под запретом в новом парке - самокаты и велосипеды, так что пешеходам в нем будет спокойно.

Фишка парка - виды, которые откроются с парящего сада. В районе бывшей станции "Телецентр" москвичи смогут делать эффектные фото на фоне Останкинской башни и одноименного парка. Рядом с новым переходом "Ул. Академика Королёва - Выставочный центр" откроется вид на колесо обозрения, а пройдя чуть дальше, можно будет рассмотреть главный вход ВДНХ, памятник "Рабочий и колхозница", гостиницу "Космос" и монумент "Покорителям космоса".

Несмотря на отсутствие окончательной концепции, очевидно, что монорельс оживет и его смогут посещать до 20 тыс. человек в сутки, а это в десять раз больше, чем был его пассажиропоток в былые времена.

Кстати

Новый парк свяжет пять районов, в которых живут 300 тыс. человек. Гуляя по нему, можно будет спуститься и продолжить путь, например, по парку "Яуза", ВДНХ, Ботаническому саду, Тимирязевскому парку или парку "Останкино".