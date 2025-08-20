Сергей Собянин объявил о старте конкурса грантов "Москва - добрый город"

Сергей Собянин сообщил, что в столице открывается седьмой конкурс грантов "Москва - добрый город" для социально ориентированных НКО.

"Некоммерческие организации - важные партнеры города в заботе о горожанах, которым требуется особая поддержка. Вместе мы расширяем спектр социальных услуг, развиваем культуру благотворительности и волонтерства", - отметил мэр в посте в телеграм-канале.

В этом году заявку могут подать НКО с опытом работы от полугода. Для созданных участниками СВО организаций нет ограничений по дате регистрации.

Всего в конкурсе шесть приоритетных направлений. Особое внимание уделено проектам по социальной занятости, сопровождаемому проживанию, пробации и наставничеству. Общий фонд конкурса - 400 миллионов рублей. Заявку можно подать с 27 августа по 30 сентября здесь.