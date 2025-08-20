В Москву раньше срока придет сентябрь. Какую «подставу» учинила погода в конце лета

В столице осень решила заявить о себе раньше календаря. Уже к выходным температура в Москве опустится до +14…+19 градусов. По словам синоптиков, такая погода характерна для второй недели сентября, но не для августа. Впрочем, жители столицы могут надеяться на короткие «вспышки» лета. Чего ждать от погоды в ближайшее время — читайте далее.

Что будет с погодой в Москве

Если в середине недели москвичи ещё смогут насладиться теплом в +21…+22 градуса, то уже в четверг, 21 августа, станет ощутимо прохладнее — до +15…+17, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу воздух прогреется лишь до +15, а в выходные термометры покажут +14…+19. Временами будет идти дождь.

МЧС экстренно обратилось к москвичам

Синоптик отметил: такие температуры обычно бывают во вторую неделю сентября, а для августа это ниже нормы на 3–4 градуса.

Есть ли шанс на тёплую погоду

Плавных переходов между сезонами в природе не бывает, это условность календаря, который придумали люди, отметил Вильфанд.

Несмотря на похолодание, лето ещё может вернуться. В конце августа или в сентябре возможны кратковременные периоды с температурой до +25.

Но в ближайшие дни придётся смириться с прохладой.

Купальный сезон закрыт

Даже если уходящее лето ещё порадует теплом, вода в Москве-реке уже не прогреется, отметил синоптик в беседе с РИА «Новости».

Сейчас она составляет всего 15–18 градусов и на самом юго-востоке — до 20 градусов.

Солнца уже недостаточно, чтобы нагреть воду до комфортных значений, так что купальный сезон можно считать завершённым, подытожил специалист.

Каким будет начало осени

Есть и оптимистичные погодные новости: синоптики прогнозируют, что сентябрь и октябрь в Москве будут теплее нормы, а ноябрь и вовсе будет самым тёплым за последние 10 лет.

Новые температурные рекорды тепла осенью побьют ещё несколько мегаполисов, в том числе Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск и ряд других.