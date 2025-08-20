Столица выделила более 150 гектаров земли для строительства объектов за счет городского бюджета

Город передал в этом году застройщикам 150 земельных участков для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве активно реализуются градостроительные проекты, финансируемые из бюджета и включенные в Адресную инвестиционную программу. Для этого столица обеспечивает застройщиков земельным ресурсом. С начала 2025 года для строительства в рамках АИП дорог, искусственных сооружений, инженерных сетей, а также объектов социального назначения выделено 150 участков общей площадью 155 гектаров», — рассказал Владимир Ефимов.

Земля предоставляется работающим по городскому заказу застройщикам на условиях безвозмездного пользования, а также аренды.

«С начала 2025 года участки выделили во всех административных округах. Больше всего в Новомосковском, Северо-Восточном и Западном — почти 75 гектаров, что составляет почти половину от общего количества переданных площадок. Например, в Западном административном округе около восьми гектаров передано застройщику для реконструкции участка Рублевского шоссе и возведения моста через Москву-реку», — отметила Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

Около одного гектара земли выделено для строительства флагманского центра ментального здоровья в Центральном административном округе. Он появится в Большом Предтеченском переулке. В поселке ЛМС Троицкого административного округа 3,2 гектара предоставлено для строительства здания образовательной организации на 1,2 тысячи школьных мест и 250 дошкольных.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2028 годах планируется построить около 200 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.