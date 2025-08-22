В Гольянове по КРТ построят жилье по реновации

В столичном районе Гольяново по проекту комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по программе реновации. Соответствующее решение приняло правительство Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, за восемь лет пять участков общей площадью 8,53 гектара будут использованы для строительства жилья по реновации площадью 218,5 тысячи квадратных метров.

— Общая площадь квартир в новостройках ориентировочно составит 131,7 тысячи квадратных метров. Таким образом, около 4,8 тысячи москвичей смогут улучшить свои жилищные условия. За счет размещения на первых этажах домов предприятий малого и среднего бизнеса планируется создать более 470 рабочих мест. Проектом также предусмотрено благоустройство, озеленение территории и строительство локальной улично-дорожной сети, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участки находятся в районе со сложившейся инфраструктурой. Рядом есть несколько школ, детский сад, поликлиника, а также Гольяновский и Бабаевский пруды и Национальный парк «Лосиный Остров», добавила пресс-служба департамента градостроительной политики.