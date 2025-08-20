Синоптик Шувалов: ливень уже накрывает север Московской области

В ближайшие часы ливень, который уже накрыл север Московской области, доберётся до столицы, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ливень в Москве будет. В Волоколамске он начался в 15 часов с копейками. Сейчас идёт на севере в Сергиевом Посаде. Клин накрыло», — рассказал он.

И, конечно, в пределах от 18 до 21 часа передний фронт накроет уже и Москву, продолжил эксперт.

«По крайней мере, северо-западную часть города. Если говорить о его мощности — в среднем все дают 15 мм осадков. Но в августовские и июльские ливни у нас местами выливалось по 50—70 мм. Можно сравнить. Да, 15 мм — это примерно 20% месячной нормы. Но это не повсеместно будет», — подытожил синоптик.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в четверг в Москву придёт похолодание.