Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в приложении «Метро Москвы» появился сервис велопроката.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня в парке Велобайк доступно более 9 тыс. велосипедов и 300 электроскутеров. Чтобы сделать поездки ещё безопаснее, мы подняли возраст аренды до 18 лет, оснастили весь транспорт городского проката госномерами и усилили информирование о правилах движения», — сказал Ликсутов.

По его словам, интеграция сервиса в приложение сделает аренду велосипедов ещё проще и удобнее.

Ранее сообщалось, что в Челябинске определили 1,5 тыс. мест для парковки электросамокатов.